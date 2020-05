Skoda contraint de stopper aussi les livraisons de l'Octavia à cause d'un problème de logiciel

Volkswagen a en effet dû arrêter les livraisons de la Golf 8 alors que l'activité dans ses usines vient juste de reprendre, et sa future ID.3 a déjà pris du retard à cause de problèmes logiciels.

Pour l’Octavia, le problème est apparemment similaire à celui rencontré par sa cousine, la Golf 8 : la fonction « eCall », qui doit prévenir les secours en cas d’accident, serait déficiente. Au regard de cette similitude, la défaillance seraient certainement liée à l’emploi de la plateforme MQB que partagent les deux voitures.

La marque tchèque a ainsi annoncé, via son porte-parole, adopter les mêmes mesures que la maison mère, à savoir la suspension des livraisons de l’Octavia le temps de trouver la solution et de mettre à jour les voitures touchées. Les véhicules seront donc livrés plus tard, une fois mis à jour.

Sans surprise, les autres marques du groupe, Seat et Audi, ont pris les mêmes dispositions afin de vérifier leurs modèles respectifs. Le groupe allemand a déclaré à Der Spiegel que le problème avait été détecté lors d’un contrôle qualité à l’usine. Une mise à jour est en cours de développement et devrait aboutir à la mi-juin.