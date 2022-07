Le X-38, projet de navette stoppé trop tôt… ou trop tard

Amené en orbite au sein de la soute d'une navette STS, ou bien sous la coiffe d'une fusée « classique », le CRV est ensuite amarré sur la Station Spatiale Internationale. Et de là, il joue le rôle de véhicule de secours, avec une écoutille toujours ouverte et jusqu'à 7 places pour les occupants de la Station. En cas d'urgence, il peut être désamarré avec une procédure accélérée en quelques minutes seulement, avant d'entamer un retour vers la Terre en quelques heures (trois, idéalement). Pour cela, il est équipé d'un petit module de service à l'arrière qui contient les ergols nécessaires pour se freiner puis quitter l'orbite, et qui est éjecté juste avant l'entrée dans l'atmosphère. Le CRV est ce que l'on appelle un corps portant, sa forme est aérodynamiquement idéale pour traverser les couches les plus denses et y survivre. Après quoi, arrivé à moyenne vitesse et basse altitude, il déploie un parapente qui lui permet de se diriger jusqu'à une piste. Le X-38 atterrit grâce à des patins, un système plus simple à mettre en place et plus léger qu'un train d'atterrissage classique.