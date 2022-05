Les sondes relais, défi présent et futur des missions planétaires

Par ailleurs, pour les deux destinations les plus prisées du Système solaire dans un avenir proche, deux grandes agences prévoient d'ores et déjà des constellations dédiées à relayer les communications à la surface et vers la Terre : l'ESA, autour de la Lune, et la NASA, autour de Mars. Les projets en sont à divers stades de conception, mais il faut remarquer que les deux propositions font intervenir ceux qui gèrent le mieux les communications : les acteurs du secteur privé. Et à bien y réfléchir, ces propositions font sens : la Lune n'est pas toujours en ligne de vue des stations au sol les plus intéressantes, d'autant plus que scientifiquement parlant, les missions de la décennie à venir seront centrées sur le bassin situé à son pôle Sud (et donc pas idéal non plus pour un satellite relai situé « derrière » la Lune).