Un milliardaire russe cherche à faire reconnaître Asgardia, sa nouvelle nation de l’espace, à l’ONU

Alors que la Russie s'active actuellement et a envoyé un atterrisseur sur la Lune, Ashurbeyli vise désormais plus loin : il souhaite remplacer Asgardia-1 par une constellation de satellites. Mais s'il le fait, le budget d'un projet d'une telle envergure n'est pas le même qu'un simple satellite et reviendrait à plus de 1 milliard de roubles. Critiqué par de nombreux observateurs qui affirment qu'il souhaite créer une pyramide de Ponzi, Igor Ashurbeyli joue la carte de la ruse. Pour contourner ces suspicions, il a fondé une société d'investissement à Vienne : Asgardia. Il compte alors vendre des actions de cette même société aux citoyens de sa micronation, afin de financer ce projet grandiloquent.