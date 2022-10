Tom Cruise va faire une vraie sortie dans l’espace depuis l’ISS pour son prochain film !

Si le projet se concrétise, Tom Cruise deviendra le premier civil à sortir dans l'espace. Universal s'est associé à la NASA et à la société SpaceX pour pouvoir accomplir cet exploit. Réalisé par Doug Liman (Mr. et Mrs. Smith, Jumper, Edge of Tomorrow), ce film d'action ne possède pas encore de date de sortie. D'ici là, nul doute que nous entendrons parler du voyage de Cruise dans l'espace.