Les JO 2022 vus par satellite : Pléiades Neo et le site de Zhangjiakou

Oui, ça change de Yanqing. Zhangjiakou est situé à environ 170 kilomètres de la capitale, dans une zone de moyenne montagne très froide en cette saison (la nuit, on descend en dessous de -10 °C). La zone est déjà bien desservie par les routes, autoroutes et par le train, car elle accueille déjà depuis longtemps avant les Jeux olympiques différentes stations de moyenne montagne. Le choix d'y installer les imposants terrains consacrés au ski de fond, au biathlon et au saut à ski n'est donc pas un hasard. Et les images des satellites Pléiades Neo, en haute résolution, montrent que si la neige sur les pistes est sans doute aidée par les canons à neige, les environs seront probablement d'un blanc tout aussi rafraîchissant.