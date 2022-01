Et si... on envoyait des tardigrades vers des étoiles lointaines grâce à un laser ?

Au-delà d'une réaction primaire face à cette publication scientifique (bien sérieuse), il faut avant tout comprendre qu'elle met en exergue les problèmes principaux du voyage interstellaire tel qu'il ne peut être envisagé aujourd'hui.

Que ce soit pour envoyer une caméra vers Proxima Centauri (c'est le projet Breakthrough Starshot), ou bien pour propulser le Capitaine Picard des tardigrades vers l'infini et au-delà, les réflexions sont posées pour de futures missions, les thématiques de protection planétaire et d'éthique… L'idée d'étudier des formes de vies extrêmement résistantes vaut la peine d'être bien documentée (c'est le cas ici) pour les différents défis qu'elle représente. Surtout, ces études sont légitimes un peu avant d'autres projets qui vont inévitablement voir le jour pour envoyer des « capsules temporelles » vers les étoiles voisines… Voire des animaux plus gros, et sur le papier, plus intelligents.