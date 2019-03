Le MIT fait la démo d'un ballon "main robotique" ultra efficace

Une pince robotique en forme d'origami

Une « Magic Ball » malléable et délicate

Sa forme de bonnet de douche orangée a de quoi surprendre. Les équipes du MIT CSAIL et de l'Harvard Wyss viennent de développer une « main robotique » en forme de ballon dégonflée capable de soulever jusqu'à 100 fois son poids. Sa drôle de forme est pourtant plus réfléchie qu'on peut le croire.La forme de cette pince robotisée comprend un « squelette inspiré des origamis couverts d'un ballon en tissu ou dégonflé » rapporte Techcrunch. Ce principe d'ossature a déjà été employé par les équipes de recherche pour « créer des muscles artificiels low-cost ». Un connecteur raccorde la pince en forme d'origami à une branche qui la maintient en l'air et une pompe à air incorporée à la pince se charge de retenir l'objet étudié en avalant l'air de façon délicate mais puissante. Lui permettant ainsi de porter jusqu'à 100 fois son poids.Cette drôle de forme en origami, de « nature malléable », permet ainsi « de saisir un large éventail de différents objets » sans engager un système de visionnage de l'objet plus complexe. Bien mieux, cette pince permet de soulever des objets fragiles et délicats sans les endommager, qu'il s'agisse de « bouteilles de vin, de brocolis, de raisins ou même d'œufs » explique Daniela Rus, professeur au MIT. Ce système de pince robotisée - baptisée « Magic Ball » - peut ainsi soulever « des objets aussi bien lourds que légers, délicats ou robustes, aux formes régulières ou plus libres ».