Le secret des sangliers radioactifs enfin résolu : les essais d'armes pointés du doigt

Une autre particularité du sanglier est son régime alimentaire et son appétence particulière pour les truffes. Ces champignons souterrains de forme globuleuse jouent un rôle très important dans le maintien des taux de radioactivité au sein de leur organisme. Lors de retombées nucléaires, les particules radioactives s'infiltrent lentement (quelques millimètres par an) dans le sol sous l'effet de la pluie et finissent par s'accumuler dans le substrat. Les truffes fructifiant ainsi dans celui-ci finissent par être contaminées également, et les sangliers, en les consommant, le sont aussi. Lorsque vient l'hiver et que la nourriture se raréfie au-dessus du sol en raison des basses températures, les sangliers se rabattent sur ces truffes, ce qui les rend particulièrement vulnérables.