Shooté en 8K, le Titanic offre des détails impressionnants (mais où est Jack ?)

L'épave est restée introuvable durant plusieurs dizaines d'années avant sa découverte par Robert Ballard, assisté des équipes françaises de l'Ifremer, le 1er septembre 1985.

Depuis cette date, des dizaines de plongées ont eu lieu, à la fois pour en apprendre plus sur les circonstances du naufrage et pour récupérer des objets éparpillés dans et aux alentours du paquebot, ainsi que pour filmer de nombreuses images. Les plus célèbres d'entre elles ont été réalisées par James Cameron pour les besoins de son film Titanic, véritable raz-de-marée au box-office à sa sortie en 1998, et encore aujourd'hui à l'occasion de sa ressortie en 4K 3D.

Si le nombre de plongées se raréfie, une dernière expédition a eu lieu en 2022 et nous offre aujourd'hui de toutes nouvelles images du Titanic, filmées en 8K à l'aide de caméras de dernière génération.