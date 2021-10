Un groupement de médecins et d'experts en biotech cherche à augmenter la durée de vie humaine jusqu'à 120 ans

La Longevity Science Foundation a une ambition concrète, celle d'améliorer l'espérance de vie humaine, et le tout en bonne santé. Et pour ce faire, elle compte bien miser sur la technologie. En effet, avec un budget donné pour les dix prochaines années atteignant près d'un milliard de dollars, cet institut suisse, créé par un consortium regroupant des experts en biotech', des cliniciens et diverses autres institutions œuvrant sur la longévité de la vie humaine, souhaite faire de la blockchain un atout maître.

« La Fondation a créé un mécanisme unique et transparent pour stimuler la recherche sur la longévité précoce dans le monde entier et assurer une participation massive du public à la prise de décision », a déclaré le Dr Zhavoronkov, membre du Visionnary Council et conseiller en biotech' sur les questions liées à la blockchain chez Longenesis. Auprès du Coin Telegraph, Garri Zmudze, directeur associé de LongeVC, explique que « la blockchain peut déverrouiller des centaines de téraoctets de données hospitalières non structurées pour une analyse plus approfondie, surtout si elle est associée à l'intelligence artificielle. »







Mais elle ouvre aussi l'accès à diverses technologiques qui pourraient permettre de faire avancer ces travaux dans quatre domaines différents : la médecine personnalisée, l'intelligence artificielle, la thérapeutique et le diagnostic prédictif. Autant de facteurs clés pour réduire la mortalité et permettre d'accroitre l'espérance de vie.

L'enjeu final pour l'institut est d'appliquer des travaux de médecine théorique à la vie réelle : « En identifiant et en finançant les avancées les plus prometteuses, la Fondation cherche à résoudre l'un des problèmes les plus urgents de la science et de l'applicabilité de la médecine de la longévité : l'inégalité radicale dans l'accès et la compréhension des traitements axés sur la longévité ».