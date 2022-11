Pourquoi le papa de Sonic, Yuji Naka, a été arrêté par la police japonaise

En toute fin de semaine dernière, ce même Yuji Naka a été arrêté par la police nippone, ainsi que Fumiaki Suzuki et Taisuke Sasaki. Tous trois sont accusés de délit d'initié et suspectés d'avoir acheté des parts d'Aiming Co avant l'annonce de Dragon Quest Tact en 2020.

En effet, ils étaient au courant de ce nouveau projet Dragon Quest avant son officialisation et ont ainsi acheté des parts chez le studio Aiming Co avant que l'action de la société grimpe, à la suite de l'annonce du jeu. Selon diverses sources, si Fumiaki Suzuki et Taisuke Sasaki sont suspectés d'avoir acheté pour 325 000 euros d'actions, Yuji Naka aurait de son côté investi 19 000 euros dans la société. Cette manœuvre, qui consiste pour une personne à acheter ou vendre des titres cotés (souvent des actions), alors qu'elle possède sur cette entreprise une information que les autres n'ont pas, est appelée délit d'initié.