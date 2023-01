Improbable ! Quand Dead Space débarque dans... Fortnite

En fin d'année dernière, les joueurs ont pu découvrir The Callisto Protocol, un survival-horror fortement inspiré de Dead Space, et pour cause, ce dernier a été chapeauté par Glen Schofield, à l'origine de la licence originelle. Dans quelques jours, Electronic Arts va proposer aux joueurs de retrouver cette même licence Dead Space, lancée pour la première fois en 2008, dans un remake intégral.