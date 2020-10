Fortnite passe en mode 90 fps sur les Samsung Galaxy Tab S7 and S7+

À compter de ce mardi 13 octobre, Fortnite va pouvoir tourner en 90 images/seconde sur les Samsung Galaxy Tab S7 et S7+. Cela nécessitera une simple mise à jour du jeu signé Epic Game Store, disponible sur le Galaxy Store.

Pour l'occasion, Samsung se charge de rappeler que son Galaxy Store est la seule boutique d'applications mobiles à proposer le célèbre jeu signé Epic Games. En effet, Fortnite a été bouté de l'AppStore récemment, et il n'est plus disponible non plus sur le PlayStore de Google.