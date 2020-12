Ce dimanche, allez faire un petit tour en forêt avec Night in the Woods sur l'Epic Games Store

Fort bien écrit et doté d'une patte artistique indéniable, Night in the Woods est le nouveau jeu offert pendant 24h du côté de l'Epic Games Store pour fêter la fin d'année. Centré avant tout sur l'exploration et sur les nombreux personnages animaux que le joueur va croiser, le jeu de Infinite Fall ne brille peut-être pas par son gameplay, mais compense assurément par son identité et son histoire.

Attention cependant, soyez prévenus que le jeu n'est disponible qu'en anglais.