Fortnite : Epic attaqué en justice par Coral Castle après la dernière mise à jour du jeu

L’arroseur arrosé

Alors qu’Epic est actuellement en guerre contre Apple et Google concernant les juteuses commissions que ces deux géants s’approprient lors de tout achat effectué sur leur plate-forme, la nouvelle fait tache d’huile.

Selon les documents officiels de la plainte, le nouveau lieu intégré à Fortnite « partage des caractéristiques communes avec Coral Castle, et notamment — précise la plainte, des motifs nautiques et balnéaires, des structures castrales, des murs partiels et des objets en pierre qui évoquent l’impression d’un endroit séculaire et mystérieux ». En bref : absolument tout le matériel marketing que l’attraction floridienne utilise depuis des années pour faire sa promotion.