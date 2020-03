Google, Adidas, EA : le trio qui veut développer des semelles connectées pour FIFA Mobile

© EA

Connexion et ballon rond

Celles-ci feraient partie du projet « Jacquard », une technologie lancée par le studio ATAP () de Google et visant à créer des vêtements connectés.Sur Twitter, Adidas a accompagné son annonce d'une promesse : «», mentionnant au passage un lien avec FIFA et Google. Footy Headlines a dévoilé que les trois acteurs travaillent ensemble à la mise au point de semelles capables de retranscrire les mouvements d'un joueur dans la version mobile du célèbre jeu de foot. Le site précise que «».Outre, les semelles auront besoin d'une application nommée(compatible Android et iOS) pour fonctionner. Footy Headlines précise que le logiciel doit aussi connecter le joueur avec le reste d'une communauté appeléeL'ensemble n'a pas encore été officialisé. Mais le lancement officiel de ces semelles connectées devrait avoir lieu dans les jours prochains.