Le Français TibTop lance le premier protège-tibia connecté

(© TibTop / Julien Tragin)

Le premier protège-tibia intelligent, qui fournit une multitude de données

© TibTop

Une autonomie qui s'annonce convaincante

(© TibTop / Julien Tragin)

Bien connue des footballeurs, la marque TibTop est présente depuis plus de 15 ans dans le monde du ballon rond. La firme française vient de dévoiler une innovation qui prouve qu'elle suit les évolutions technologiques : un protège-tibia connecté. L'objet est lié à une application mobile qui analyse les performances réalisées par le joueur sur le terrain. Le produit se destine aussi bien aux professionnels qu'aux joueurs du dimanche.Après les maintiens de protège-tibias personnalisés, l'entreprise a mis deux à développer TibTop Connect, le protège-tibia connecté. Celui-ci intègre un tracker GPS qui permet d'obtenir diverses informations sur les performances des footballeurs, et ce peu importe leur niveau. Les données récupérées peuvent ensuite être utilisées par les joueurs, ou par le staff technique dans un cadre professionnel.L'avantage est qu'aucun accessoire supplémentaire vient titiller le confort du joueur, puisque l'électronique est directement intégré dans le protège-tibia, qui pèse 80 grammes, en sachant qu'en on trouve de bien plus lourds sur le marché.Étanche, l'antenne GPS fournit de nombreuses informations directement envoyées sur l'application mobile comme la distance parcourue, la vitesse moyenne/maximale, le temps de jeu, les différentes allures et les sprints à haute intensité. Le joueur peut aussi connaître le nombre de touches de balles effectuées sur le terrain, sa force de frappe, et son positionnement sur le terrain, utile pour adapter et optimiser la tactique de son équipe par la suite.Si le protège-tibia intelligent fournit de nombreuses données utiles, il ne fonctionne pas tout seul, puisqu'il est alimenté par une batterie, elle aussi intelligente. Les capteurs de la protection restent en effet inactifs tant qu'il n'y a pas de transmission de données. Autrement dit, le système se met en veille s'il n'est pas sollicité. Côté autonomie, comptez sur six heures d'utilisation active, avec un temps de rechargement d'1h30 pour une batterie de 0% à 100%.On peut parler d'une véritable avancée technologique puisque les données et statistiques proviendront directement des joueurs, ce qui pourrait, à terme, intéresser des diffuseurs, équipes professionnelles et organisateurs de compétitions, le public étant friand de ce genre d'informations.Avec une appli mobile disponible sur Android et iOS, les protège-tibias (la paire) sont disponibles au prix de 180 euros, sur le site officiel de la marque, tibtop-connect.com.