Les nouveaux Galaxy Buds+ visent l'autonomie record à défaut de réduction de bruit

© Samsung

Galaxy Buds+ : des écouteurs à l'autonomie record

© Samsung

© Samsung

Conformément aux fuites de ces dernières semaines, le constructeur sud-coréen a donc fait étalage de la nouvelle mouture de ses écouteurs true wireless, ainsi que de son enceinte connectée, laquelle est attendue de longue date.On connaissait déjà tous les détails des Galaxy Buds+ avant l'annonce de ce soir. Récapitulons. Côté forme, rien ne change ; nous avons là affaire à des écouteurs intra-auriculaires à l'esthétique plutôt discrète. Mais la cuisine interne, elle, a été revue par modestes touches.Profitant de l'ajout d'un second haut-parleur (woofer+tweeter), ces Galaxy Buds+ devraient logiquement offrir un son de meilleure qualité que leur prédécesseur. L'extérieur de chaque écouteur se barde désormais de trois microphones afin de réduire les bruits parasites et éclaircir la voix.Malheureusement, toujours pas de réduction de bruit au programme ; Samsung ayant privilégié l'autonomie de ses nouveaux écouteurs. Mais à l'instar des derniers AirPods Pro, il est possible d'activer un mode "" permettant de favoriser l'écoute des bruits ambiants.Grâce à une batterie intégrée dotée d'une capacité presque 50% supérieure à l'ancien modèle, les Galaxy Buds+ offrent pas moins de 11 h d'écoute. Comptez le double grâce au boîtier de recharge. Aussi, les Buds+ ne nécessitent que 3 minutes de charge pour récupérer une autonomie de 60 minutes.Enfin, les appareils peuvent aussi s'appairer facilement avec les appareils iOS grâce à unedédiée.