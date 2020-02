Les Galaxy Buds+ comparés aux Galaxy Buds dans une nouvelle fuite

© Samsung

Une autonomie béton

La fiche technique des Galaxy Buds comparée à celle des Galaxy Buds+. © Evan Blass

Via : Android Authority

Successeurs bien nommés des Galaxy Buds, ces nouveaux écouteurs true wireless se voient aujourd'hui passés au crible grâce à une fuite signée Evan Blass.Si l'esthétique ne change pas, les Galaxy Buds+ seront à peine plus lourds que leurs prédécesseurs. Et pour cause : leur batterie passe de 58 mAh à 85 mAh. De quoi offrir, selon la fiche technique, une écoute de 11 h en une seule charge, et 22 h en tout avec le boîtier.Niveau recharge, Samsung a aussi mis les petits plats dans les grands. 3 minutes de charge suffiraient ainsi à récupérer 60 minutes d'autonomie ! À titre de comparaison, la précédente mouture nécessitait 15 minutes pour obtenir 100 minutes d'écoute.Côté son, les Galaxy Buds+ devraient aussi faire mieux que les écouteurs originaux. La dynamique est ici doublée, et l'écouteur embarque désormais un Tweeter et un Woofer pour un son plus équilibré.Bien entendu pourvus de la réduction de bruit active, les Galaxy Buds+ pourront aussi lancer Spotify d'un simplesur l'embout. Ils deviennent aussi pleinement compatibles avec iOS, si jamais vous voulez faire des infidélités aux AirPods Pro