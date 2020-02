Les licences Dishonored et Wolfenstein débarquent sur GOG à petits prix

D'excellents jeux, enfin sans DRM

Et bien entendu les prix pratiqués sont intéressants.GOG, la plateforme d'achat et de téléchargement de jeux sans DRM, vient de lancer pour la semaine des soldes allant jusqu'à -75 % sur de nombreux jeux issus du catalogue de l'éditeur Bethesda. S'il s'agit là bien entendu d'une excellente occasion de se procurer d'anciens jeux de grandes licences classiques à petits prix (, etc.), c'est aussi et surtout le moment qu'a choisi Bethesda pour ajouter des titres plus récents au catalogue grandissant de GOG.On relèvera tout d'abord l'arrivée de la licenced'Arkhane Studios au grand complet. Laregroupe notamment pour 20,99 euros (au lieu de 69,99 euros) le premier opus et ses DLC,et. Tous sont bien entendu disponibles à l'unité également.Enfin, au milieu des anciens opus de la licence déjà disponibles par le passé viennent s'ajouter deux des récents jeux, à savoiret. Ils sont proposés notamment dans un pack à 9,09 euros au lieu de 29,99 euros. Pouret le dernier, il faudra en revanche visiblement patienter.