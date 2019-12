Le célèbre jeu de société Terraforming Mars s'offre une version mobile sur Android et iOS

Seul sur Mars

Une version iOS et Android pour moins de dix euros

Source : Android Police.

Le jeu de société acclamé par la critique, édité par le studio Asmodee Éditions, s'offre une version mobile payante plus d'un an après son portage sur PC. Il est disponible dès ce vendredi 5 décembre sur iOS et Android.Dans ce jeu au tour par tour, on décolle à la conquête de la planète Mars et à la recherche de nouvelles ressources, en l'an 2400. Vous êtes prêts à vous mettre au service du grande corporation terrestre ?Tout d'abord, il convient de dire un mot sur le jeu de société. Sorti en 2016,est devenu un incontournable des jeux de plateau et truste actuellement la troisième place du classement BGG - un classement des meilleurs jeux de société.Le but ? Participer à la terraformation de la planète Mars pour une grande entreprise terrestre.offre un grand nombre de possibilités de jeu, allant de l'achat d'actions aude cartes en passant par la collection de sets. Un jeu de science-fiction qui fonctionne si bien qu'il a été porté sur PC en octobre 2018.Et que vaut-elle, cette version PC ? Une petite exploration des commentaires sur la plateforme Steam nous apprend que le portage est très fidèle au jeu de base, mais que le jeu subissait quelques problèmes de stabilité à sa sortie. Plusieurs mises à jour ont été effectuées depuis et les problèmes (de serveur, notamment) semblent désormais résolus.Quid de la version mobile ? Disponible sur l'App Store et sur Google Play au prix de 8,99 euros, celle-ci reprend l'intégralité du contenu sorti sur PC, soit le jeu de base sans les extensions. Elle profite aussi d'une nouvelle interface conçue expressément pour les écrans tactiles des tablettes et smartphones. Il est possible d'y jouer en solo, en multijoueurs local et en multijoueurs en ligne.Selon nos confrères d', qui ont pu s'essayer sur le titre, c'est une réussite. On attend votre verdict !