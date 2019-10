Razer lance ses "joy-con" pour smartphones

© Razer

Des joy-con pour smartphones chez Razer

© Razer

© Razer

Autonomie, prix...

© Razer

Source : Communiqué de presse

Une manière plutôt élégante de décrire, en fin de compte, des joy-con façon Nintendo Switch , pour smartphones.La marque Razer, très impliquée, entre autres, dans le gaming mobile, dévoile sa nouvelle création : Junglecat. Une nouvelle manette pour mobiles, composée de deux joysticks indépendants.Rappelons que Razer est également à l'origine du Razer Phone, un smartphone dédié au gaming mobile En plus de stick analogiques, de part et d'autre du smartphone, la manette de gauche inclut une croix directionnelle, tandis que celle de droite dispose de quatre boutons supplémentaires.Pour utiliser la Junglecat de Razer, il suffit de clipser les manettes au support de smartphone inclus. Pour les sessions de jeu à domicile, il est également possible de relier les deux manettes entre elles (via un autre support), permettant de façonner une manette d'apparence plus « classique ». Cela nous rappelle étrangement quelque chose...Le dispositif Razer Junglecat se connecte via Bluetooth, et le constructeur promet une autonomie de 100 heures. Pour recharger la chose, il suffit d'utiliser le port USB Type-C. À noter que le Junglecat est également compatible avec le Gamepad App de Razer.», explique Alvin Cheung pour le compte de Razer.Cette nouvelle manette est dès à présent disponible au prix de 99 dollars aux Etats-Unis, et 119,99 euros en Europe.