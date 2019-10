Razer annonce les Hammerhead, ses premiers True Wireless « gamer »

© Razer

Des écouteurs Bluetooth 5.0

© Razer

Des concurrents sérieux aux AirPods ?

Malgré un design reprenant dans les grandes lignes celui des célèbres AirPods, Razer mise sur un prix plus abordable de 119,99 € afin d'apparaître comme une alternative intéressante. Ce sont les premiers écouteurs sans-fil de Razer, qui se positionne donc sur un marché en pleine explosion.C'est le principal argument avancé par Razer : un Bluetooth dernier cri qui permet notamment une latence ultra faible (60 ms). Pour réaliser cette prouesse, la marque s'appuie sur une version personnalisée du Bluetooth 5.0. À cela s'ajoutent un son de très grande qualité et une autonomie conséquente, pour une expérience complète. Loin de se limiter uniquement aux joueurs exigeants, ces écouteurs semblent donc proposer une immersion audio de qualité, argument d'importance pour la musique ou les films.Certifiés IPX4, ils sont résistants aux projections d'eau. Les sportifs peuvent donc les utiliser sans crainte. Une application mobile permet également une configuration complète du produit. Vous pourrez notamment changer la langue des messages vocaux, ou personnaliser les commandes tactiles, qui permettent entre autres de parler directement à Google Assistant ou Siri, ou de changer de musique en un clic.À l'instar de la plupart des écouteurs Bluetooth, les Hammerhead se rechargent avec un boîtier dédié, qui peut être alimenté par un câble USB-C. À noter que Razer ne propose pas, ici, la recharge sans-fil. Avec une charge complète, les Hammerhead disposent d'une autonomie d'environ trois heures, ce qui peut monter à 16 heures (en théorie) avec le boitier.Annoncés quelques heures après les AirPods Pro , c'est presque sans surprise que le design des Razer Hammerhead True Wireless reprend celui des écouteurs d'Apple. L'ergonomie et la forme semblent aussi très proches. Il faut maintenant évaluer leurs performances sur une plus longue durée.Proposés dans les couleurs typiques de Razer, à savoir le vert et le noir, ces écouteurs sont d'ores et déjà disponibles à l'achat sur le site officiel. Pour se les procurer, il faut débourser 119,99 €, un prix inférieur à celui des Airpods.