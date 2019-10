AirPods Pro : tour d'horizon des caractéristiques techniques face à ses concurrents

Une qualité audio globalement similaire entre les trois casques



Sony WF-1000XM3

Une annulation de bruit plus intelligente et contextuelle



Libratone Track Air+

Un design toujours aussi plaisant mais une autonomie plus faiblarde que ses concurrents



Avec les AirPods Pro, Apple fait son entrée dans la cour des grands en proposant son premier produit à réduction de bruit active. Après le succès des AirPods premiers du nom, c'est dire si le constructeur est attendu sur ce marché très exigeant.Le design tout d'abord. Apple reste sur un form-factor qui n'évolue pas énormément, mais qui gagne des embouts en silicone. Les AirPods Pro sont personnalisables pour convenir à toutes les paires d'oreille, mais deviennent également de vrais écouteurs intra-auriculaires. Les WF-1000XM3 et les Libratone Track Air+ ont également fait ce choix, et les deux ont été salués dans nos colonnes pour leur confort au quotidien mais également lors de séances de sport , même si nous trouvons toujours les écouteurs de Sony un peu trop épais.Pour la restitution audio, Apple a fait le choix du Bluetooth 5.0 et l'on imagine que la marque a fait le choix du codec AAC puisqu'il ne propose pas de fichiers haute résolution sur son service de streaming Apple Music . Pour les WF-1000XM3, Sony propose également du AAC, ce qui nous avait surpris à l'époque tant la marque japonaise insiste sur la pureté du son et son excellence dans la restitution audio. Les Libratone Track Air+, eux, embarquent le codec aptX et pourront restituer le son de vos morceaux de très haute qualité.Les AirPods Pro seront des écouteurs plus baroudeurs que les précédentes versions. Apple indique sur son site que son casque est certifié IPX4 et résiste à l'eau ainsi qu'à la transpiration. Les Libratone Track Air+ possèdent la même certification, mais pas les Sony WF-1000XM3, qui ne pourront s'utiliser que lors des trajets urbains et dans des environnements plus calmes.La Pomme propose un produit « intelligent », qui utilisera ses capteurs et des algorithmes pour adapter l'intensité de la réduction de bruit selon l'environnement dans lequel vous vous trouvez. C'est exactement le même type de technologie que l'on retrouve dans les écouteurs WF-1000XM3 conçus par Sony, qui utilisent un système de contrôle adaptatif du son pour régler de manière automatique l'annulation de bruit.Pour le design du boîtier de rangement, Apple reste fidèle à son mantra et propose un accessoire très compact, même si l'objet a pris un peu de poids à cause du nouveau format des écouteurs. Il se rapproche de celui des Libratone Track Air+, tout aussi petit et facile à transporter dans une poche. Le boîtier des WF-1000XM3 est, lui, hors-catégorie, Sony n'ayant pas fait de grand effort pour réduire la taille de son étui. Sans être moche, le boîtier est imposant et ne pourra pas être emmené ailleurs que dans un sac.Enfin concernant l'autonomie, Apple indique que les AirPods Pro tiendront 4 h 30 en écoute musicale et 3 h 30 en appel téléphonique, la réduction de bruit activée dans les deux cas, et 24 h au total avec le boîtier de charge. Les Sony WF-1000XM3 font bien mieux sur ce terrain, avec 6 h d'écoute et l'annulation de bruit opérationnelle. Le temps total est estimé entre 24 h et 32 h avec le boîtier de charge. Les Libratone Track Air+ sont tous aussi endurants avec des valeurs similaires (6 h d'écoute et 24 h en ajoutant le boîtier de charge).Nous vous livrerons dans quelques jours notre avis complet sur les AirPods Pro, afin de pleinement les comparer à ses concurrents et voir si Apple a réussi ou non son entrée dans le secteur des intra-auriculaires.