Google annonce son premier studio de developpement de jeux vidéo à Montréal

Une nouvelle équipe portée par des valeurs d'inclusion et de diversité

L'objectif est de proposer de fortes exclusivités sur Stadia



Cette annonce est également un appel du pied aux développeurs, incités à soumettre leur candidature.Stadia sera lancé dans tout juste quelques semaines mais Google pense déjà à la suite. L'entreprise vient d'annoncer l'ouverture de son propre studio de développement de jeux vidéo, qui ouvrira ses portes à Montréal.Le choix de la métropole canadienne n'est pas une surprise puisqu'elle est devenue au fil des années l'une des capitales du jeu vidéo avec un nombre important de studios implantés comme Ubisoft ou EA Games.Jade Raymond, célèbre productrice de titres phares commeet désormais directrice de Stadia Games and Entertainment, explique vouloir changer la manière dont les jeux vidéo sont conçus : «».Manque pour le moment à Google une équipe constituée de développeurs pour commencer la production du premier titre Stadia. Cette annonce est un signal aux créateurs qui peuvent désormais envoyer leurs C.V. à Google afin de rejoindre les locaux canadiens du groupe.Google n'a pas le choix que de proposer des exclusivités sur sa plateforme. A partir du 19 novembre, le catalogue sera composé massivement de titres issus d'éditeurs tiers et disponibles à la fois sur PC, PS4 et Xbox One.Pour convaincre les joueurs de s'abonner à son service, Google devra proposer des titres AAA uniquement disponibles en streaming via ses serveurs. Autant dire que le défi est immense mais Google se laisse le temps de trouver le concept et l'univers à même d'y parvenir.