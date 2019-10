La banque de GIF Giphy se lance dans le jeu vidéo avec des "micro-jeux"

© Giphy

Des jeux « remixés »

© Giphy

Partager un jeu comme on partage un GIF

Source : The Verge

Des légendes du jeu vidéo, comme, seront de la partie.GiphyArcade a trois facettes. La première consiste simplement à jouer à des jeux vidéo. La plateforme permet d'accéder à une multitude de jeux depuis un ordinateur ou un mobile, le portail montrant une série de jeux prédéfinis et/ou populaires. Ils peuvent être d'un genre récent (comme les courses sans fin), ou bien, au contraire, des classiques de l'arcade.et, deux jeux ayant connu leurs heures de gloire sur les bornes d'arcade des années 1970 et 1980, en font partie. Dans tous les cas, ces jeux empruntent des éléments de la pop culture, à commencer bien sûr par les GIF, mais aussi les émojis ou les mêmes.Dans la plupart des cas, les jeux disponibles pourront être joués uniquement à la souris ou à l'écran tactile.Au-delà du simple jeu, Arcade propose de « remixer » (c'est le terme utilisé par Giphy) les jeux. À partir de, il est possible d'aller chercher un GIF dans le catalogue de Giphy et de l'intégrer pour personnaliser son jeu. Il est également possible d'utiliser les mêmes composants pour réaliser des jeux aux objectifs différents. Là encore, lespeuvent reprendre des genres de jeux célèbres : on remarquera d'ailleurs la présence d'un certain «»...La dernière fonction est celle du partage. Via un lien à donner, les jeux créés peuvent être envoyés à d'autres personnes avec la même simplicité qu'un GIF. À leur tour, ces personnes peuvent remixer un jeu, explorant de nouvelles possibilités sur la plateforme de Giphy. Nick Santaniello, ingénieur produit chez Giphy, explique dans un communiqué : «».La plateforme a été lancée le 16 octobre. Pour marquer le coup, Giphy s'est associé avec une entreprise américaine de restauration rapide nommée, apportant une visibilité supplémentaire à cette marque. Pour Giphy, cela doit permettre d'expérimenter l'intégration d'éléments relatifs à une marque (logo, slogan, mascotte...) pour la personnalisation de leurs jeux.À l'avenir, des éléments issus d'autres marques pourraient arriver sur Arcade. À condition, bien sûr, que Giphy en décroche les partenariats.