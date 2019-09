Gwent : le jeu de cartes tiré de The Witcher 3 arrive sur iOS le 29 octobre

© CD Projekt

Un jeu de cartes tactique et free-to-play dans l'univers de The Witcher

Lire aussi :

The Witcher 3 sortira en octobre sur Switch et s'offre 40 minutes de gameplay



Via : Eurogamer

De quoi se mettre dans l'ambiance sans dépenser un sou, en attendant la diffusion de la série Netflix qui, selon les dernières rumeurs, pourrait débuterInauguré en tant qu'activité secondaire dans, les'est rapidement mué en un véritabledans la veine d'unou d'unBien plus complexe que ne l'était la sympathique activité annexe de, le TCGs'accompagne aussi d'un véritable scénario à part entière par le biais de, une extension payante, dont on ignore encore si elle sera portée elle aussi sur iOS.Du reste, tous les possesseurs d'iPhone 6S et ultérieur pourront entamer leur carrière de joueur de Gwent dès le 29 octobre prochain, tout comme ceux disposant d'un iPad Mini 4, iPad de 5e génération, iPad Air 2 ou n'importe quel iPad Pro.