Fez, Celeste et Inside seront gratuits sur l'Epic Games Store à la fin du mois

Trois jeux exceptionnels offerts à tous !

Source : Epic Game Store

Dès maintenant et, l'excellent, entre autres, est disponible gratuitement sur l'. Ce soft indépendant créé parest une véritable pépite acclamée par la critique lors de sa sortie en avril 2012. Le joueur y incarne Gomez, un petit personnage qui doit résoudre des puzzles dans un monde en trois dimensions alors qu'il s'agit d'un jeu de plateformes en 2D.Juste après. Tout d'abord, nous aurons droit à, un autre jeu de plateforme très exigeant. Nous y incarnons la jeune Madeline qui tente de gravir une immense montagne. Enfin, l'angoissant et magistralse joindra aussi à la fête. Le joueur y contrôle un petit garçon dans une aventure mélangeant plateformes et puzzles. L'ambiance y est résolument sombre puisque notre personnage tente de fuir un régime totalitaire.Pour télécharger ces jeux, l'utilisateur doit simplement créer un compte sur l'et les ajouter à sa bibliothèque avant la fin de l'offre.