Le premier DLC d'Assasin's Creed Odyssey débarque la semaine prochaine

Un season pass onéreux mais blindé de contenu

Étant donné qu'il n'y aura pas de nouvel épisode en 2019, l'éditeur français va mettre le paquet concernant les contenus téléchargeables à destination de cet Assassin's Creed Odyssey . Le nouvel arc narratif intitulédébutera le 4 décembre 2018, avec le premier épisode nommé. Deux autres suivront,et, en tout début d'année prochaine.Dans ce scénario inédit, Alexios (ou Kassandra) croisera la route de Darius, le premier détenteur de la fameuse lame secrète des assassins. Ce mystérieux protagoniste sera au centre du récit puisqu'il a assassiné le roi de Perse Xerxes. En plus de cela, le joueur retrouvera les batailles navales ainsi que les combats exigeants.Pour accéder àainsi qu'au second arc narratif(qui arrivera au printemps 2019), il faudra posséder le season pass disponible pour 39,99€. Ce dernier comprend d'autres bonus, dont une copie digitale de Assassin's Creed III Remastered et de Assassin's Creed: Liberation Remastered, qui arriveront en mars et seront jouables en 4K-HDR.