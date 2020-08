Halo : The Master Chief Collection supportera le crossplay dès cette année

Lancée sur Xbox One en 2014 et en décembre dernier sur PC, Halo : The Master Chief Collection est encore un très vaste chantier sur cette dernière plateforme. Pour l’heure, seuls Halo Reach, Halo 2 et Halo 3 sont jouables sur la collection PC. ODST et Halo 4 la rejoindront d’ici la fin d’année, promet 343 Industries.

Dans le même temps, le studio annonce une myriade de nouveaux contenus pour ses différents jeux. On l’a dit, le crossplay entrera en vigueur avec la version Xbox de la Master Chief Collection d’ici la fin d’année également. Mais les développeurs prévoient aussi une quantité de nouveautés, à ranger aussi bien du côté des ajustements « qualité de vie » que des optimisations logicielles.

Le plafond de FPS devrait ainsi sauter prochainement, et de nouvelles options graphiques rejoindront les menus de chaque jeu sur PC. Le studio annonce également le support prochain des mods, la liaison avec un compte Steam, le support de l’écran partagé et du HDR ; j’en passe et des meilleures. L’intégralité de la feuille de route peut être consultée sur Halo Waypoint dont nous vous laissons le lien ci-dessous.