Xbox Series X : c'est confirmé, Kinect ne sera pas de la partie

Le responsable explique : « Tous les jeux Xbox One ne nécessitant pas Kinect pour fonctionner seront jouables sur Xbox Series X, dès le lancement de la console ».

En d'autres termes, le capteur Kinect, lancé avec la Xbox One, ne sera pas compatible avec la Xbox Series X. Rappelons que la Xbox One S et la Xbox One X ne disposaient déjà plus du moindre port Kinect…