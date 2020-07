Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered fera l'impasse sur le multijoueurs en local...

Rappelons que le jeu est prévu pour le 27 août prochain sur PS4 et Nintendo Switch, mais aussi sur iOS et Android. Le jeu sera remis au goût du jour avec quelques nouveaux donjons et une interface remodelée en prime… Mais sans multijoueurs donc.

Final Fantasy Crystal Chronicles semble perdre ainsi une bonne partie de son intérêt, pour beaucoup de joueurs…