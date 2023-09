Les sorties extravéhiculaires sont possibles dans Starfield : on vous explique la technique

Même si l'exploration spatiale est censée être une composante importante de Starfield, il se trouve que celle-ci est en réalité plutôt limitée par le moteur du jeu. S'il est possible de rejoindre une planète en se passant du voyage rapide, la liberté d'exploration reste tout de même relativement réduite. Le vol en basse orbite à la manière de No Man's Sky est impossible, et les séquences d'entrée atmosphérique et d'atterrissage sont en réalité des temps de chargement déguisés. Quitter son vaisseau pour aller flotter dans l'espace est en revanche possible, mais il faudra pour cela aller rentrer quelques codes dans la console de commandes.