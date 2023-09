Ce joueur recrée un vaisseau très familier dans Starfield

Le joueur à l'origine de la création d'un vaisseau indestructible est loin d'être le seul à prouver sa créativité. Il suffit de faire un tour sur le subreddit du jeu pour s'en convaincre assez rapidement. On y retrouve le Faucon Millenium ou le X-Wing de Star Wars, ou bien l'USS Enterprise de la série Star Trek, et plein d'autres créations originales complètement hallucinantes de complexité. Le joueur bmikey s'est pour sa part inspiré d'un autre univers et a dévoilé sur Reddit son vaisseau tiré de l'univers de Batman, le Batwing.