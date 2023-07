Flight Simulator : de nouvelles améliorations en Europe !

Aujourd'hui, c'est une nouvelle mise à jour gratuite, World Update XIV, qui est proposée aux joueurs, cette dernière étant focalisée sur l'Europe de l'Est, et notamment la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine.

Comme toujours, la mise à jour s'appuie sur les dernières données d'imagerie aérienne et autres données signées Bing Maps pour optimiser le rendu à l'écran de nombreuses régions. À cela s'ajoutent pas moins de 103 nouveaux points d'intérêts, avec notamment des châteaux, des églises et autres structures historiques.