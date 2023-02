Vous pouvez maintenant faire décoller le plus gros avion jamais construit dans Flight Simulator

L'Antonov An-225 Mriya est un très gros porteur à six moteurs, qui détient le record de l’avion le plus long du monde. Un seul Mriya a vu le jour, mais a été rendu complètement inutilisable à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 27 février 2022. Un projet actuel consiste à faire de nouveau voler le Mriya en assemblant les pièces restantes de l’An-225 détruit avec celles de l’avion jamais terminé.

« L’An-225 mesure 84 mètres de long (plus que le Wright Flyer lors de son premier vol), 18 mètres de haut et dispose d’une aire alaire de 88 mètres. Il est propulsé par six turboréacteurs à double flux D-18T, chacun étant capable de 23 tonnes de poussée, et peut transporter jusqu’à 253,8 tonnes de marchandises. Son poids total maximum pour le décollage est de 640 tonnes », explique Microsoft.