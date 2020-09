Le nouveau Flight Simulator compte déjà plus d'un million de pilotes !

Selon Microsoft : « À ce jour, plus de 26 millions de vols ont été enregistrés et plus d’un milliard et demi de kilomètres ont été parcourus, ce qui équivaudrait à faire le tour de la Terre plus de 40 000 fois ».

Sur Twitch, le jeu compte également plus de 6,5 millions d'heures de stream, tandis que le plus long vol enregistré a duré 10 heures et 39 minutes. L'avion le plus populaire est actuellement le Daher TBM 930, tandis que l'aéroport le plus fréquenté est le John F. Kennedy International.

Microsoft tient également à souligner qu'il ne s'agit ici que du début d'une grande aventure, puisque Flight Simulator va bientôt bénéficier

de mises à jour, concernant le monde, la simulation, ainsi que de divers contenus thématiques téléchargeables à venir. PNC aux portes, et armement des toboggans donc !