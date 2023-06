C'est sus ! Among Us va avoir sa série animée

Sorti en 2018 et véritable carton surprise bien des mois plus tard en 2020, notamment durant la crise du Covid, Among Us a depuis bien évolué. S'il est aujourd'hui moins joué qu'au meilleur de sa forme, où il a engrangé des millions de joueurs et de vues sur Twitch et YouTube, le jeu a depuis profité de nombreuses mises à jour de contenu. Il est également arrivé dans une version en réalité virtuelle fin 2022, le bien nommé Among Us VR. Le studio Innersloth a également recruté de nouveaux membres, qui ne seront assurément pas de trop pour travailler sur cette série.