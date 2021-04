Among Us : les développeurs évoquent leurs plans pour le futur, dont une refonte visuelle

La première mise à jour majeure d'Among Us depuis son succès surprise l'été dernier a été déployée hier soir. Outre The Airship, sa 4e carte dotée de nouvelles mécaniques et tâches, est également arrivée la première mouture d'un système de comptes pour aider à la modération (accompagné d'un nouveau code de conduite), ou encore du contenu cosmétique gratuit et payant (via un DLC facultatif).

Mais le développeur Innersloth, désormais fort de davantage de membres (dont deux développeurs), pense déjà à l'avenir. Ainsi, en attendant une roadmap précise qui arrivera prochainement grâce à plus de communication transparente de la part du studio, deux éléments principaux ont été évoqués.

Tout d'abord, le travail est en cours sur des lobbys pouvant accueillir jusqu'à 15 joueurs maximum, contre 10 aujourd'hui. De quoi remplir The Airship, clairement conçue pour cela. Enfin, Innersloth a annoncé travailler à une « refonte complète du style artistique ». Le résultat attendu est pour le moment très vague, mais il est question de « lignes plus épurées » et « d'un processus d'animation plus facile ». La direction artistique devrait donc peu changer, mais l'ensemble devrait être un peu plus fin.