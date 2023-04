Prenez garde, le remake de Resident Evil 4 est victime d'un énorme bug !

Resident Evil 4, c'est l'histoire de Leon S. Kennedy qui, après « l'incident » de Raccoon City, est entré au service du président des États-Unis. Manque de bol, la fille du chef d'État a été enlevée et Leon est envoyé au fin fond de l'Espagne, où la jeune femme a été aperçue pour la dernière fois. Sur place, il se rend vite compte que quelque chose ne tourne pas rond lorsque des villageois extrêmement agressifs et physiquement marqués commencent à l'attaquer. La suite, c'est une plongée dans l'horreur avec un culte très étrange, des monstres dans tous les sens et de drôles d'expériences, bref, du Resident Evil.

Resident Evil 4 était en 2005 une véritable révolution pour la licence, et il a eu un vrai impact sur l'industrie. Dans cet opus, Capcom troque les caméra fixes contre une caméra à l'épaule, et met largement l'emphase sur l'aspect action. Cette nouvelle direction a d'un côté été saluée, mais une partie du public n'y a pas adhéré. Les deux jeux suivants ont ensuite approfondi la partie action, avant que Capcom ne décide de revenir à l'horrifique avec Resident Evil 7 puis Village.

Suivant la dynamique lancée avec les remake Resident Evil 2 et Resident Evil 3, Resident Evil 4 nouvelle version utilise aussi le RE Engine et il fait toujours des merveilles. En parallèle, le gameplay a été peaufiné, le rythme a été retravaillé, et plein de petites choses ont été ajoutées pour offrir plus de rejouabilité. Une remise au goût du jour qui a fait mouche, et qui montre une nouvelle fois que Capcom a eu raison d'offrir une seconde carrière aux anciens Resident Evil. Reste à savoir si Code : Veronica, Resident Evil 5 et Resident Evil 6 auront droit au même traitement. En attendant, n'oubliez pas que le mode Mercenaires arrivera gratuitement sur le remake de Resident Evil 4 dès le 7 avril.