Mettez votre casque de pilote, Star Wars: Squadrons est actuellement gratuit !

Une promotion exceptionnelle à durée limitée, puisque cette dernière se terminera le 1er décembre à 17 h. Voilà qui vous laisse quelques jours encore pour télécharger le jeu. La semaine dernière, c'est le jeu Evil Dead: The Game qui était proposé gratuitement via l'Epic Games Store. Préparez-vous à décoller, et à vivre enfin votre rêve de pilote Star Wars.