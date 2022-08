Des joueurs échangent des documents classifiés... juste pour se donner raison sur un forum

Tout a commencé en 2021, lorsque l'un des joueurs de War Thunder a publié sur le forum du jeu le manuel d'un tank de l'armée britannique, le Challenger 2. Il s'est justifié en disant qu'il voulait simplement montrer aux développeurs du jeu que leur réplique de ce tank n'était pas tout à fait exacte. Le document était en partie masqué, et portait la mention « UNCLASSIFIED » (« non classé », « non confidentiel »), par-dessus la mention originale « UK RESTRICTED » (« restreint au Royaume-Uni »).

Gaijin Entertainment, le studio du jeu War Thunder, a d'abord protesté en refusant de retirer le document de la plateforme alors qu'il semblait avoir été déclassé. Mais un modérateur du forum s'est rapidement rendu compte que le document était bel et bien toujours classé secret-défense.