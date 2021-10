La saga Worms : quand le multivers n'a jamais aussi bien porté son nom

De part et d’autre d’un colline, on peut ainsi réellement voir son adversaire et juger de l’efficacité de notre frappe de manière plus « claire », mais le jeu reste simple pour ne pas dire simpliste et il faut en réalité attendre la sortie de Scorched Earth (1991) de Wendell Hicken pour que le concept du « jeu d’artillerie » prenne véritablement son essor : divers types d’armes sont maintenant disponibles, les options multijoueurs sont enrichies et davantage d’éléments de configuration permettent d’apporter plus de profondeur au gameplay, de renouveler les parties.