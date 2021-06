NieR Re[in]carnation se confirme sur mobiles pour cet été en Occident

L’histoire de ce jeu mobile sera centrée autour d’une jeune fille mystérieuse qui se réveille soudainement dans un lieu étrange nommé The Cage. Tourmentée par des cauchemars incessants, elle fera la rencontre de Mama, une sorte de petit fantôme qui la guidera dans son périple à la recherche de ses souvenirs.

Disponible à partir du 28 juillet prochain sur iOS via l’App Store et sur Android via Google Play, NieR Re[in]carnation est un gacha de type action-RPG au tour par tour disposant d’un mode automatique pour les néophytes du genre.