NieR Replicant ver. 1.22474487139 : des références à une version Switch trouvées dans le code

Pour rappel, cette nouvelle version vient redonner un second souffle à un titre original, décliné en deux versions, l'une pour le public japonais, et l'autre pour le public occidental, sorti en avril 2010. Elle offre ainsi un gameplay plus dynamique, à l'image de celui de NieR: Automata, des graphismes améliorés et une fin inédite (et bien cachée), mettant un magnifique point final à une histoire des plus émouvantes.

Une « mise à jour » qui n'est toutefois pas sans défaut, victime de quelques soucis techniques comme une résolution downscalée et, sur PC, une vitesse du jeu calquée sur le nombre d'images par seconde, sans possibilité d'activer nativement la synchronisation verticale.

Avec ces problèmes en tête, le support d'une version Switch semblait difficilement réalisable en raison du hardware plus faible de la console hybride de Nintendo. Toujours est-il qu'il se pourrait un beau jour que cette mouture remise au goût du jour de NieR: Replicant parvienne jusqu'à la Nintendo Switch.

Mais il faudra pour cela attendre une communication officielle de la part de Square Enix et Toylogic.