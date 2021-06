Dès juillet, vous pourrez précommander votre nouvelle console portable Playdate

Il y a deux ans, Panic officialisait son projet Playdate, à savoir une petite console portable au look très original, équipée d'un écran noir et blanc, d'un look très « Game Boy »… et d'une petite manivelle. Aujourd'hui, l'éditeur confirme l'ouverture des précommandes dès le mois prochain, pour une disponibilité prévue avant la fin de l'année.

À cette occasion, Panic a également levé le voile sur un petit dock stéréo pour sa console, lui conférant ainsi un look de « TV rétro ». L'accessoire fait office d'enceinte Bluetooth… et de porte-stylo. Aucun prix n'est annoncé pour le moment.