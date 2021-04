"Ces éléments objectifs, factuels et vérifiables, confirmés par les institutions judiciaires ou administratives compétentes, montrent de manière indiscutable que les allégations contenues dans ces articles étaient mensongères et de nature à porter atteinte à l’honneur et à la réputation du studio. Quantic Dream a choisi de rendre ces éléments

publics aujourd’hui afin de rétablir les faits" indique le studio.

Ce dernier estime également que de nombreuses personnes, agissant sous de fausses identités, et se prétendant parfois ex-salariés de Quantic Dream, ont alimenté les rumeurs dans le simple but de ternir l'image du studio et nuire à ses équipes.

Côté jeux vidéo, Quantic Dream a récemment annoncé un partenariat d'édition avec Parallel Studio pour un nouveau jeu narratif, sans oublier de parrainer un certain Dustborn, des studios Red Thread Games. Quantic Dream vient aussi d'ouvrir un second studio à Montréal.