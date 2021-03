Turbo Kid : 6 ans après sa sortie, l'atypique film de SF rétro va être adapté en jeu vidéo

En 2015 sortait Turbo Kid, un long-métrage aussi fun qu'apprécié par la critique. Il faut dire qu'il y avait de quoi s'y amuser avec son cadre post-apocalyptique de 1997 volontairement cliché, rétro et gore. Il était question d'y suivre un jeune garçon passionné de comics qui va tenter, sur son BMX, de secourir une amie enlevée par le maléfique Zeus (incarné par Michael Ironside, s'il vous plait).

Aujourd'hui, soit six ans plus tard, le studio Outerminds annonce l'arrivée pour 2022 d'une adaptation en jeu vidéo. Cette production intégralement québécoise (les créateurs du film RKSS Films, le groupe Le Matos qui signe l'incroyable OST électro du long-métrage, et la maison de production EMA Films, sont à nouveau de la partie) est encore un peu vague et se montre via un petit teaser.

Il s'agira visiblement d'un Metroidvania à la sauce rétro, et l'on nous promet un environnement vaste, de l’action sanglante et délirante, ou encore une histoire touchante. Sans oublier les cascades en BMX, bien entendu.