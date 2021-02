La nouvelle console Intellivision Amico reportée au 10 octobre 2021 (avec 30 jeux au line-up)

Intellivision précise qu'en plus des 6 jeux inclus de base dans la console (et notamment Intellivision Skiing, Intellivision Farkle, Shark! Shark! et Cornhole), il sera possible de mettre la main sur une trentaine de jeux, aux formats numérique et physique.

« L’équipe d’Intellivision est si passionnée, qu’elle travaille d’arrache-pied pour créer quelque chose de vraiment spécial. Nous avons hâte que vous puissiez jouer à l’Amico » déclare Tommy Tallarico, P.-D.G. d’Intellivision Entertainment.